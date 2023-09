La Juventus delle prime tre partite di campionato è sembrata almeno per adesso diversa rispetto a quella che ha tanto faticato l'anno scorso ma anche nella prima stagione dell'Allegri 2.0. In particolare, come riferisce Gazzetta.it sono quattro gli elementi che differenziano le annate. La maturità dei giovani, ovvero Miretti, Fagioli ed Iling Junior, che hanno un anno in più di esperienza, l'armonia ritrovata, con Danilo sempre più leader del gruppo visto anche l'addio di Bonucci, gli "aggregati" alla prima squadra più pronti, vale a dire Yildiz e Huijsen, e infine il gioco, visto che fino ad ora la squadra ha mostrato più qualità e produzione offensiva.