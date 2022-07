Resta tutto da decifrare il futuro di Adrien. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, sul centrocampista francese sono attivie ora anche, quest'ultima però opzione poco gradita al giocatore che vuole disputare la Champions League. Mamma, intanto, sta lavorando per un possibile ritorno al. Il club bianconero chiede 20 milioni di euro, tutta plusvalenza considerando che il classe 1995 era arrivato a parametro zero: la situazione, secondo la rosea, potrebbe sbloccarsi in tempi brevi, accelerando di conseguenza l'affare