La Juve sfoglia la margherita degli attaccanti, con un occhio al campo e uno al bilancio. Luis Suarez metterebbe assieme entrambi e non a caso il Pistolero è in cima alla lista di Fabio Paratici. Sky Sport ha analizzato l'impatto economico dei quattro attaccanti che i bianconeri stanno seguendo, mettendo assieme i costi di ingaggio e cartellino. Edin Dzeko costerebbe 45 milioni tra ingaggio (30 milioni lordi) e cartellino (15 milioni). Cavani, disponibile a costo zero costerebbe 24 milioni d'ingaggio, più dei 22.4 di Suarez se l'attaccante del Barça si liberasse a zero dai catalani. Infine l'ultimo nome: Olivier Giroud per il quale il Chelsea chiede 5 milioni di euro e costerebbe 13.4 di ingaggio.