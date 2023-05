Nell'allenamento di rifinitura pre Siviglia-Juve nessuna sorpresa. Assenti infatti Pogba, Bonucci, De Sciglio oltre a Soulé, con l'Argentina under 20 al Mondiale. Il tecnico, Massimiliano Allegri, ha quindi chiamato due giovani per allenarsi con la prima squadra, ovvero Barbieri, già utilizzato in stagione dall'allenatore, e Palumbo.