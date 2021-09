Quasi un miliardo perso in due anni per le grandi del calcio italiano. Come racconta Calcio&Finanza, con l'approvazione del bilancio 2020/2021, i nerazzurri hanno chiuso con un rosso record di -245 milioni di euro: un vero e proprio disastro, dovuto e influenzato dall'emergenza Coronavirus.Solo nella stagione 2020/21, Inter, Juventus e Milan ha collezionato un rosso complessivo di 551,3 milioni di euro. Oltre mezzo miliardo e l'Inter praticamente davanti a tutti. Il dato ha peggiorato i 387,6 milioni registrati a fine 2020. In totale, sommando tutte le perdite, si arriva a un risultato di 938 milioni di euro.