La Juventus torna in campo stasera contro il Lecce, alle 21.45 all'Allianz Stadium. Per i bianconeri si tratta di una partita utile per confermare quanto fatto vedere a Bologna e quanto meno mantenere il distacco di sicurezza dalla Lazio, lontana ormai 4 punti. La Juventus, d'altronde, ha le statistiche dalla sua parte, che permettono di guardare alla partita con i giallorossi come una partita ampiamente alla portata. Infatti, la Juventus è stata la squadra che è stata meno tempo in svantaggio in tutto il campionato, per appena 133 minuti in totale. Allo Stadium, tra l'altro, il dato migliora ulteriormente. Sono appena 32 i minuti trascorsi sotto nel punteggio dalla Juventus.