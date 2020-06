La Juve fa cassa e prova a chiudere qualche operazione.



È ai dettagli lo scambio di portieri con il Pisa: il 21enne Leonardo Loria andrà in Toscana e alla Juve arriverà il 24enne Stefano Gori, uno dei migliori in serie B. I giocatori hanno già svolto le visite mediche, i dirigenti stanno chiudendo l'affare. Gori dovrebbe andare in prestito, c’è già stato un sondaggio da parte della Cremonese, riporta Tuttosport.



L'operazione principale, in questo momento, riguarda Simone Muratore: un affare da 7-8 milioni di euro più bonus, che garantisce una bella plusvalenza. Visite mediche effettuate con l'Atalanta. Kaly Sene, talento della Primavera, è invece vicino al Basilea, per un affare da 4-5 milioni.



Resta da piazzare, invece, Stephy Mavididi: il 22enne attaccante inglese, protagonista con il Dijon (ben 8 gol), ha deciso di cambiare. Vuole giocare in Ligue 1 o tornare in Championship. Non è stato riscattato per 5 milioni, da qualche giorno è ufficiale.