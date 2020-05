Dal 7 marzo si è bloccato tutto. Congelato. L'ultimo allenamento alla Continassa, per la Juve, è arrivato in un sabato anonimo di inizio emergenza: Conte era al primo decreto, il campionato ancora in bilico, la sconfitta con il Lione freschissima come le polemiche. Dopo quella data, solo la gara con l'Inter ha saputo dare una spinta diversa: merito di una risposta da grande squadra, ma anche di un Dybala in versione supereroe.



CASA DYBALA - Proprio Paulo è stato il protagonista diretto di questo periodo: positivo al Covid come Rugani e Matuidi, con tanto di sintomi e forte preoccupazione, il dieci bianconeri adesso attende l'ultimo tampone: il risultato arriverà a giorni, intanto lavora e fa anche un po' di yoga. Gli altri? La quarantena della Juventus è nella nostra gallery dedicata: scorrete in basso.