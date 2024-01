Quanto vale oggi Yildiz?

Yildiz, la decisione della Juve sul futuro

C'è chi ha scomodato, chi ha toccato, chi ha parlato di stella e chi di gemma. Come la giri, la metti, la osservi e la comprendi, Kenan Yildiz si è rivelato una pietra preziosissima , un arsenale di talento in unache - proprio qualitativamente - sembrava ben diversa dalle ultime stagioni. Chiariamo: fondamentalmente lo è. E' solo che, nel vuoto diffuso degli interpreti bianconeri di oggi, emerge più forte la bravura dell'attaccante turco.E ora è tornato al primo: "Va lasciato tranquillo - ha raccontato in conferenza stampa -, il suo gol è uno di quelli da grande autore. Ma è un ragazzo giovane e deve stare sereno". Ripetere aiuta sempre. Ma la prova continuità, Yildiz, sembra la stia surfando più che affrontando.Sarà quel che sarà, intanto il valore del giocatore è cresciuto a dismisura.parlano di un borsino da, le voci di corridoio degli alberghi milanesi si domandano come possa essere considerato un parametro oggettivo. In effetti: classe 2005, due reti meravigliose, un passato nelle giovanili al Bayern Monaco e sponsor già alle calcagna quando aveva appena 13 anni. No, non c'è un parametro naturale per definire realmente quanto valga adesso Kenan.Il quale, prima tra parentesi e poi in maniera diretta, l'ha fatto capire con parole semplicissime ed efficaci: Yildiz non si tocca.I pensieri del mercato invernale sono ben diversi da quelli che arrivano al sole, quando c'è una squadra da costruire e un budget da recuperare. Inevitabilmente, qualcuno allora ci proverà. Se le squadre che avevano il turco nel mirino sono sicuramente aumentate, le più temibili per i bianconeri restano probabilmente le stesse che hanno richiesto informazioni nell'ultimo agosto. Il, tanto per citare una big. Poi. Il. Scenari inverosimili dopo una prima parte di stagione in cui Kenan non solo si è preso il suo spazio alla Juventus, ma lo sta pure difendendo con prestazioni corali, quasi sempre da migliore in campo. "Un passettino alla volta", dice Max, a torto o ragione.