Il Milan contro il tabù Juventus in Coppa Italia. I rossoneri non hanno la meglio sui Campioni d’Italia nella competizione nazionale da ben 35 anni. Fu un gol di Virdis a regalare la qualificazione agli uomini allora allenati da Nils Liedholm. Da allora il Milan ha sempre pagato dazio contro la Juventus in Coppa. I bianconeri, nonostante il ko di sabato sera contro il Verona, sono favoriti: il successo degli uomini di Sarri, a San Siro, è dato a 2,10 contro il 3,55 con il quale sono quotati i rossoneri. La vittoria di misura, 1-0, dei padroni di casa pagherebbe dieci volte la posta rispetto al 7,50 dell’1-0 bianconero. Anche nella seconda semifinale Under e Over si equivalgono: 1,80 l’Under, 1,92 l’Over. Ma Milan-Juventus è anche, se non soprattutto, Cristiano Ronaldo contro Zlatan Ibrahimovic. I due giocatori più iconici di tutta la Serie A puntano a essere protagonisti anche in Coppa Italia: nelle scommesse sul primo marcatore, la rete di CR7 vale 4,00 mentre quella di Ibra è data a 6,25.