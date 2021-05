Dietro l’Inter, vincitrice del 19° scudetto, è bagarre per la Champions. Atalanta, Juventus e Milan appaiate a 69 punti, il Napoli a 67 mentre la Lazio a 64 con una partita ancora da giocare. La doppietta di Ronaldo ha salvato Pirlo e squadra da una potenziale disfatto, mantenendo viva la loro candidatura per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Come riporta Tuttosport, gli introiti che arriverebbero dalla qualificazione sarebbero manna dal cielo per un bilancio appesantito dall’emergenza Covid, e si parla di 80 milioni di euro per l’accesso.