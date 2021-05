All’ultima curva, la Juventus si è aggiudicata la possibilità di continuare a sentire la meraviglia musica della Champions League anche per la prossima stagione. “Una boccata d’ossigeno” la definisce il Corriere dello Sport, da quasi 50 milioni di euro. Ecco la cifra che la Uefa garantisce per la partecipazione alla competizione europea, un toccasana per le casse del club, che prospetta una perdita d’esercizio al 30 giugno pari a 200 milioni di euro.