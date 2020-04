Miralem Pjanic è uno di quei giocatori che potrebbe lasciare la Juve la prossima stagione. Il bosniaco ha un valore superiore agli 80 milioni di euro che è la base di partenza fissata dal club bianconero. Pjanic è anche una delle possibili pedine di scambio per arrivare a Mauro Icardi visto che Leonardo ha un debole per l'ex centrocampista della Roma arrivato alla Juventus nell'estate del 2018 per poco più di 30 milioni di euro dal club giallorosso.