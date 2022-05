Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte ha di fatto blindato il riscatto da parte del Tottenham di Dejan Kulusevski: "È un giocatore del Tottenham al 100%. Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto". L'accordo tra Spurs e Juventus prevede una prima entrata di 10 milioni per il prestito oneroso, con riscatto fissato a 35 milioni.