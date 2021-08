Tutti contro il Psg. Sembra essere questo il diktat della stagione 2021/22 che ha ormai preso il via ad ogni latitudine d’Europa; il dream team creato da Nasser Al Khelaifi sembra poter dominare in lungo e in largo, sia nei confini nazionali francesi sia in Europa, e con l’arrivo di Lionel Messi si candida a fare incetta di trofei. Proprio per questo i betting analyst vedono i parigini grandi favoriti per il Triplete, ossia per la conquista dei tre maggiori trofei come scudetto, coppa nazionale e Champions League. Le uniche che sembrano poter contrastare il Psg sono il Bayern Monaco, in quota 18, e il Manchester City la cui vittoria su tutti i fronti vale 45 volte la posta.davanti a top team come Real Madrid, in quota a 100, Barcellona a 200 e anche al Chelsea campione d’Europa in carica a 215. Più lontane le altre italiane con l’Inter che si trova a 375 mentre per Atalanta e Milan, rispettivamente in quota 1.150 e 3.250, quella del Triplete non pare una strada percorribile.