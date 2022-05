Tre gare di campionato e la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Restano quattro partite per la Juventus prima di chiudere la stagione 2021/22. E restano quattro partite a Paulo Dybala prima dell’addio alla maglia bianconera. I tifosi juventini si aspettano un regalo d’addio, magari proprio nella finale di mercoledì. Intanto anche un gol al Genoa, come già riuscito all’andata. Un’altra rete della Joya ai rossoblu è quotata da Betclic a 2.75. La rivoluzione invernale a Genova ha portato anche Manolo Portanova, figlio d’arte e prodotto del settore giovanile bianconero. Il centrocampista non può pensare al passato e deve lottare per salvare i suoi, magari con un gol dell’ex pagato a 7.5.