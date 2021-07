Quanto vale? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, un giocatore per il quale il club bianconero ha investito 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni, più 10 di bonus, non andrebbe via certamente a una cifra "comoda". A Torino, in ogni caso, non hanno la minima intenzione di privarsi di Chiesa, che è considerato da Allegri e dalla dirigenza uno degli elementi cardine sui quali costruire un nuovo ciclo vincente. Ad oggi, stando a quanto riportato anche da Transfermarkt, il valore di Chiesa super ai 70 milioni di euro.