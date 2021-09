La Juventus ha bisogno di Paulo Dybala, del miglior Paulo Dybala In un momento come questo, in cui la squadra di Allegri sta vivendo difficoltà enormi nell'inizio di campionato, e senza più Cristiano Ronaldo, la Joya è l'uomo che deve prendere in mano la squadra e guidarla fuori dalle sabbie mobili.Ieri sera allo stadio Maradona, anche solo per un quarto d'ora, Dybala avrebbe fatto comodo, molto comodo, per tentare di rialzare il baricentro tattico e mentale. E invece questo turbine delle nazionali ha privato la Juve del suo uomo trainante a livello tecnico.. E i​l rinn​ov​o di c​ontratt​o ad acc​ompagnare​.​.​​.