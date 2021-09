Cristiano Ronaldo e l'impatto economico sulla Juventus. Ecco quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport: "L’indebitamento finanziario, che per diversi anni si era mantenuto attorno ai 200 milioni, è cresciuto fino ai 464 milioni del 30 giugno 2019 per poi scendere l’anno dopo a 385 assorbendo l'incasso dell’aumento di capitale da 300 milioni che doveva servire per nuovi investimenti ma poi è stato utilizzato come diga anti-coronavirus.. Tanti, tantissimi soldi. Troppi, al tempo del Covid."