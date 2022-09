Come racconta Gazzetta, c'è stato un lieto fine per Arthur. Escluso, ufficialmente per un infortunio, dalla tournée negli Stati Uniti, poi mai impiegato nelle restanti amichevoli e nelle prime gare ufficiali della stagione. La soluzione, naturalmente, è piaciuta da subito anche allo stesso Arthur, voglioso di rilanciarsi a Liverpool con un allenatore come Jurgen Klopp, e, perché no, puntare a rientrare nel giro della nazionale brasiliana. È ciò che si augura anche la Juve, perché, oltre ai 4,5 milioni del prestito oneroso (+0,3 di oneri accessori), c’è anche un diritto di riscatto fissato a 37,5. E chissà che tra un anno il Liverpool non decida di tenersi l’ex Barça.