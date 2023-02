Questa mattina, l'edizione odierna di Tuttosport fa i conti su quanto frutterebbe alle casse dellaandare fino in fondo all'Europa League:"Tornando al presente, sul piano economico vincere l’Europa League varrebbe invece per la Juventus più o meno quanto le ultime tre edizioni della Champions, sempre concluse agli ottavi. Già incassati 500 mila euro di premi Uefa per la qualificazione agli spareggi, la Juve riceverebbe 1,2 milioni per gli ottavi; 1,8 per i quarti; 2,8 per le semifinali, 4,6 per la finale e 4 per la vittoria. In tutto 14,9 milioni, più altri tre incassi da aggiungere al milione e 663.993 euro registrato contro il Nantes. Considerato il probabile aumento del prezzo dei biglietti, la cifra dovrebbe superare i 7 milioni, portando attorno a 23 l’introito complessivo di un trionfo in Europa League (senza contare gli incassi di J Museum e J Store con altre tre partite in casa). Aggiunti ai circa 53 (suscettibili di variazioni in base al market pool) comunque incassati dalla Champions, permetterebbero di sfiorare gli 80 milioni che hanno rappresentato la media degli introiti derivati dalle ultime tre stagioni europee".