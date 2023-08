Come racconta Gazzetta,nellee nello, ma non così diversa negli uomini. Qualche addio pesante c’è stato – dagli Over 30 Cuadrado a Di Maria, in attesa di Bonucci – ma la maggior parte dei big sono rimasti. A partire da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, a lungo al centro del mercato e subito in gol a Udine. «Penso che resteremo questi - e sono contento dei giocatori che ho. Lukaku alla Roma? Non parlo di altri giocatori. Io penso a Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean, che sono quattro ottimi attaccanti. E poi abbiamo Yildiz, un giovane con grandi prospettive. Io come i direttori Giuntoli e Manna sapevamo che ci sarebbe stato poco da cambiare», ha spiegato Allegri.