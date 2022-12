La nuova Juve nasce sotto la guida diche oltre ad essere il direttore generale potrebbe diventare anche amministratore delegato. Come scrive Tuttosport, due sono le possibilità sul suo futuro. La prima è che rimanga soltanto fino al 2023 e in questo caso la società lavorerebbe per una figura come Marotta o Carnevali accanto al direttore sportivo. L'altra opzione è che rimanga alla Juve fino al 2025, per altri tre anni e in questo caso, in dirigenza ci sarebbe spazio solo per un nuovo direttore sportivo.