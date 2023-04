La Juventus si prepara alla semifinale di andata della Coppa Italia, ma quanto può incassare dai premi per la vittoria della competizione? Ne parla Gazzetta.it, che riporta come il montepremi complessivo sia di 23 milioni. Una parte sarà destinata alla lega, il resto suddiviso tra le squadre. Chi vince, ottiene in totale 7 milioni di euro.