5,1 milioni. Tanto balla per quel che riguarda i premi previsti dalla posizione finale in serie A tra il terzo e il quarto posto. Ci sono quindi 5,1 milioni di motivi per la Juve di Max Allegri per continuare a inseguire qualcosa di più dell'ultima posizione valida per la qualificazione in Champions. Un duello col Napoli destinato a proseguire fino all'ultima giornata. Lo riporta Calciomercato.com.