Aumentano le voci di un possibile delisting per la, ovvero l'uscita dalla Borsa di Milano. A fare i conti, su quanto costerebbe l'operazione, é il Corriere dello Sport:"Oggi un delisting costerebbe a Exor almeno 300 milioni: a prezzi correnti il flottante da ricomprare ne vale circa 230 e un’OPA (offerta pubblica di acquisto) normalmente richiede un premio del 20-25% rispetto ai prezzi di mercato. Nel caso di un club spesso neppure basta, perché i tifosi non vogliono privarsi delle azioni e si deve supplire con incentivi per tifosi: gadget, scontistica, esperienze allo stadio o al campo di allenamento, maglie autografate".