Come racconta il Corriere dello Sport, non ci sarebbero problemi per il capitolo ingaggio: Gabriel Jesus percepisce 6 milioni all’anno più bonus quindi vicino al massimo che la Juve assicura ai top player, 7-7,5 milioni più bonus. Ci sarebbero quindi margini di manovra per trovare un’intesa. Una cosa è certa: la caccia al partner di Vlahovic è aperta.