La Juve è forte su Lukaku, ma quanto costerebbe al club il suo arrivo? Ne parla Calcio e Finanza; se il belga fosse acquistato per 37,5 milioni e prendesse un ingaggio da 12 milioni, il costo a bilancio sarebbe pari a circa 12,5 milioni per quanto riguarda l’ammortamento e 15,7 milioni per l’ingaggio lordo (considerando che la Juventus può sfruttare sullo stipendio di Lukaku i benefici fiscali del DL Crescita), per un costo complessivo pari a 28,2 milioni di euro.