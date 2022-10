Quanto potrebbero pesare per la, tra qualche mese, i cinque punti persi contro, due squadre più che alla portata di una rosa come quella bianconera? Sì, la risposta è semplice e intuitiva: potrebbero pesare moltissimo, magari tanto da compromettere il posizionamento tra le prime quattro e dunque la qualificazione alla prossima. Adesso, però, è inutile piangere sul latte versato, il danno è stato fatto e non c'è possibilità di tornare indietro.. Come? La ricetta è semplice, almeno sulla carta. Per provare a restare sulla scia delle avversarie i bianconeri non devono più sbagliare, conquistando tutti i punti disponibili da qui alla sosta per il Mondiale.- Da oggi al 13 novembre, il calendario di Serie A mette di fronte la Juve a cinque impegni:, con i due big match da disputare tra le mura amiche dell'Allianz Stadium rispettivamente il 6 e il 13 novembre. Poco meno di un mese, insomma, in cui la squadra di Massimilianodovrà correre senza fermarsi, perché, considerando che ad oggi ilcapolista è già distante sei lunghezze. Fondamentali, naturalmente, saranno gli scontri diretti con Inter e Lazio, big match che la scorsa stagione sono stati un vero e proprio tabù per la Vecchia Signora che non è mai riuscita a vincere contro le squadre che la precedevano in classifica.. Ma il primo passo, senza guardare troppo oltre, va compiuto domani contro l'Empoli, per non vanificare la vittoria nel derby e dimostrare che sì, la Juve è davvero tornata e può ancora dire la sua.