Secondo quanto riportato da Rmc, il recente quadro finanziario della Juve apparso in difficoltà è da ascrivere all'arrivo a Torino di. La testata francese ha infatti analizzato i documenti contabili di Exor sottolineando come l'acquisto del portoghese nel 2018 sia il punto in cui la situazione finanziaria bianconera sia cambiata.