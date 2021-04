Quanto pesa Paulo Dybala? Il valore residuo delle prestazioni sportive dell'argentino, nella semestrale chiusa a fine 2020, è dato a 8.3 milioni di euro. Dunque, se la Juve dovesse cederlo entro il 30 giugno, generebbe una plusvalenza molto ricca e non è infatti un aspetto da sottovalutare in un mercato pieno di colpi di scena ma non esattamente di disponibilità economica. Se rinnovasse? Gli 8.3 milioni di euro andrebbero spalmati su 4,5 esercizi invece che su 1,5. Sarebbe un impatto di 3,7 milioni.