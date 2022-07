La situazione legata ad Arthur rimane in bilico: il calciatore vuole lasciare la Juventus e, da parte sua, il club vorrebbe accontentarlo in questo. A frenare le trattative, però, è il peso a bilancio e l'ingaggio del calciatore. A dare le cifre è calciomercato.com: " Le offerte però ad oggi latitano e il motivo è legato sia al costo a bilancio del suo cartellino (la Juve lo pagò 72+10 milioni di bonus dal Barcellona nell'affare Pjanic) che impatta ancora a bilancio per 48 milioni di euro, sia per l'ingaggio che supera i 6,5 milioni di euro".