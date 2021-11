In Inghilterra guardano con interesse il rinnovocon la Juventus. La dirigenza bianconera vuole estendere il contratto del difensore olandese e abbassare la clausola: mossa che incoraggerebbe almeno tre big, che vorrebbero aggiudicarsi il difensore. La situazione."Siamo a novembre, non è il momento di parlarne. Dovremmo riparlarne a maggio", ha detto Mino Raiola ai microfoni della Rai, parlando del suo assistito De Ligt. La sensazione è che quindi l'addio a fine stagione non sia una ipotesi tanto peregrina. Anche perché gli estimatori dell'olandese non mancano, nonostante la Juventus lo reputi un punto fermo (vista soprattutto la carta d'identità di).Il club bianconero è pronto a rinnovare il contratto di. Ad oggi ha la scadenza fissata al 2024, la dirigenza vorrebbe estenderlo fino al 2025, abbassando contestualmente la clausola rescissoria da. Al momento(anche se si attende l'esito della trattativa tra la Juve e Dybala). Secondo il Daily Express l'abbassamento di questa clausola darebbe speranza a, pronte a fare un tentativo per il centrale la prossima estate. Le due big inglesi restano alla finestra insieme al: anche i blaugrana vogliono rifondare la rosa, partendo da giovani di valore.