Su Calciomercato.com, Stefano Discreti è tornato a parlare dell'addio di Mandzukic: "Manca a questa formazione un attaccante fisico, che riempia l’area, che faccia sentire tutto il suo peso facendo salire la squadra. Manca da quando, con troppa fretta e superficialità, si è deciso di mandare via Mario Mandzukic senza nemmeno provare a rimpiazzarlo. Giocatori di questo tipo (e peso) possono cambiare le sorti di un’intera squadra e lo dimostrano i rendimenti di Lukaku all’Inter o di Ibrahimovic (auguri di pronta guarigione) al Milan. Non a caso negli ultimi giorni è stato accostato alla Juventus il nome addirittura di Fernando Llorente, anche lui un’eventuale clamoroso ritorno. Negli ultimi anni tutti vogliono tornare alla Juventus, un fenomeno che prima non era successo praticamente mai nel corso della storia bianconera."