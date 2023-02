La Juventus ha l'obiettivo di andare fino in fondo all'Europa League anche per una questione economica. La vittoria della competizione infatti porterebbe nelle casse bianconere circa 15 milioni di euro solamente a livello di premi UEFA. A questi ci sarebbe poi da aggiungere gli incassi dallo stadio (1,7 milioni contro il Nantes) e ovviamente l'accesso alla prossima Champions League, per introiti totali di circa 100 milioni di euro.