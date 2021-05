Adesso il suo futuro è un rebus, complicato ancor di più dal messaggio enigmatico rilasciato sui social, maha nuovamente lasciato il suo indelebile segno in questa stagione di Serie A. In molti ne hanno criticato la centralità per l’avvenire della Juventus, ma i suoi(che valgono il titolo di capocannoniere) rappresentano un dato troppo forte per essere confutato, necessari per raggiungere la qualificazione alla Champions League. Lo ha spiegato anche Opta, che ha stilato la