Questione di giorni, forse di ore, ma Arturo Vidal è destinato a tornare in Serie A da avversario della Juventus. E che avversario, uno dei più acerrimi. L’ex centrocampista bianconero ha deciso di rinunciare all’ultimo anno di ingaggio con il Barcellona (percepirà solo una parte dei 2,4 milioni di euro di bonus per i quali fece causa al club) per liberarsi, destinazione Inter. Come riporta Calciomercato.com, l’accordo di massima tra nerazzurri e giocatori è già stato trovato da tempo: il cileno firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo a 6 milioni netti all’anno.