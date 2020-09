Parlare di Luis Suarez alla Juventus è diventato qualcosa di anacronistico, dato che le tempistiche per l’ottenimento del passaporto italiano vanno troppo per le lunghe. Adesso Edin Dzeko è tornato in cima alle preferenze e il bosniaco corre forte verso Torino alla luce dell’accordo trovato tra Roma e Napoli per Milik. Il bosniaco in bianconero firmerà un biennale da 7,5 milioni netti a stagione. Quello che manca affinchè Dzeko cambi maglia e approdi alla Continassa è il sì definitivo del centravanti polacco alla Roma.