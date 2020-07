Contatti continui, fiducia per il futuro: la Juve vuole blindare Paulo Dybala. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Joya - con il nuovo contratto - guadagnerà circa 10 milioni di euro. Ieri a Sky Sport, Capello ha parlato di lui così: "​S​icuramente è scattato qualcosa, in più ci sono stati ritmi non impossibili e questo forse lo ha aiutato. Dybala mi ricorda Savicevic. Lui aveva più forza, ma come posizione anche Dejan rientrava come fa l'argentino".