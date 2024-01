Juve, quanto guadagnerà Djalò

Ieri è stata la giornata di Tiago Djalò, che è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Al Lille andranno 3,6 milioni più 2,6 di bonus a cui aggiungere 1,5 milioni di oneri accessori (le proverbiali commissioni). ( QUI tutti i dettagli sul suo arrivo, posizione e idee di Allegri)Per Djalò, un contratto fino al 30 giugno 2026 da 3,5 milioni netti più bonus, accordo relativamente corto ma che prevede un'opzione per il club bianconero per il prolungamento di altri due anni, come riferisce calciomercato.com. Questa l'offerta che ha convinto il giocatore ad accettare.