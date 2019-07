La Juventus ha già trovato un accordo per l'ingaggio e la durata del contratto da garantire a Matthijs De Ligt. Il difensore dell'Ajax sta aspettando che le società trovino un accordo, ma ha già dato il suo assenso per uno stipendio monstre che secondo AS in Spagna sarà di 12 milioni di euro fra parte fissa (8 milioni) e bonus.