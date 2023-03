Come racconta il Corriere dello Sport, il campo ha detto cheè ancora una risorsa fondamentale, per il presente e per il futuro. Si va così verso il prolungamento del contratto per una stagione, con lo stesso ingaggio attuale di 7 milioni, magari da spalmare su un impegno biennale. Alex Sandro è ora uno degli insostituibili del terzetto tutto brasiliano . Il nuovo ruolo di centrale di sinistra lo ha fatto rinascere .