La Juve conferma Fabio Paratici, ne consolida il ruolo e promuove Federico Cherubini. Le parole di Agnelli, in questo senso, sono piuttosto significative anche per il futuro dei due dirigenti: "Paratici e Cherubini hanno il contratto in scadenza a giugno. Ma nella società tutti quelli che hanno contratti federali solo in scadenza al 30 giugno di quest’anno. Con loro due e Nedved abbiamo parlato di ragionare a medio lungo periodo, quindi mi sembra superfluo aggiungere altro. Spesso mi è capitato di vedere casi mediatici anche su me stesso: Andrea rischia, Andrea se ne va... beh sono sempre qui. Io non ho nessun tipo di segnale. Fabio, Pavel e Fede godono della mia piena fiducia e loro mi hanno dato testimonianza di voler restare qui e assieme a loro nei prossimi mesi andremo ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte".



COMPENSI - Ma quanto guadagnano i dirigenti della Juve? Come scrive Tuttosport, sono stati resi noti anche i compensi dei dirigenti e dei consiglieri di amministrazione: il presidente Andrea Agnelli riceve 450.000 euro lordi all’anno, mentre Fabio Paratici 2.600.198 euro lordi a stagione e Pavel Nedved 400.000 euro.