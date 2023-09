La Juventus sembra essere orientata a non intraprendere azioni legali contro Paulfino a quando la situazione legata alla sua sospensione per doping non sarà definitivamente risolta. Sia la società che il team tecnico sembrano concordare su questo punto. Nel frattempo, durante il periodo di sospensione, il giocatore continuerà a percepire uno stipendio di 42.000 euro lordi all'anno, equivalente a circa 2.000 euro al mese.