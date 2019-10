Paratici è nettamente il dirigente meglio pagato della Juventus, col presidente Andrea Agnelli che, tra le entrate previste per la sua carica e quelle da membro del consiglio di amministrazione, ha guadagnato 504.000 euro lordi nell'ultima stagione, appena davanti al vicepresidente Pavel Nedved. La relazione di Calcio e Finanza rende noto anche quanto ha percepito l'ex amministratore delegato area Sport Marotta negli ultimi mesi in cui è stato operativo, da luglio a ottobre 2018. L'attuale dirigente dell'interista ha incassato 1,32 milioni di euro lordi (408.000 per il suo incarico di amministratore delegato, 168.000 come direttore generale area Sport e 729.000 euro tra indennità sostitutiva del preavviso e incentivo all’esodo.