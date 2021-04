8









Leandro Paredes è un regista che abbiamo iniziato a conoscere realmente in Italia con la maglia dell'Empoli, oltre un lustro fa. Da lì alla Roma, poi allo Zenit San Pietroburgo e al Paris Saint-Germain è stato un attimo. Un'escalation che potrebbe ripassare dalla Serie A in futuro. Sì perché nel PSG fatica a imporsi come titolare fisso, e il club della capitale francese monetizzerebbe (e scambierebbe) volentieri, dopo averlo comprato per 40 milioni di euro dai russi a gennaio 2019.



CONTATTI CON LA JUVE... - La Juventus, alla ricerca di qualità per il suo centrocampo dopo i fasti mai più raggiunti di Pirlo, Pogba & co., aveva avviato i contatti per Paredes già con lo Zenit, non riuscendo però a concludere l'operazione in prestito con diritto di riscatto. A ricordarlo è Calciomercato.com, che aggiunge: "Negli ultimi tempi, invece, è stato il Psg a offrire il centrocampista ai bianconeri: un anno fa, in uno scambio che poteva coinvolgere Miralem Pjanic." ... E CON UN EX JUVE - Invece nell'ultimo mercato di riparazione è stata l'Inter a informarsi su Paredes, su esplicito input di Antonio Conte in caso di partenza di Eriksen. Alla fine il danese è rimasto in nerazzurro, ma il PSG medita di continuare a proporre Paredes come contropartita tecnica in giro per l'Europa. Del resto, ai tempi della crisi da Covid, gli scambi sono il sale delle trattative.