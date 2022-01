17







di Marco Amato

Dopo 2 mesi di assenza, il migliore in campo, nella partita tra Juve e Napoli. Basterebbe questo, per descrivere la prestazione di Federico Chiesa, per raccontarne i valori morali che è capace di mettere in campo: la grinta, l’intensità, la mentalità vincente. È lui, e su questo ci sono davvero pochi dubbi, il vero grande acquisto di gennaio. Quanto era mancato a questa Juventus? Tanto, troppo. La squadra di Allegri non può fare a meno di Chiesa, e questo è un problema.



Anno nuovo, problemi vecchi. Ancora una volta, ieri sera la Juventus ha mostrato tutte le proprie fragilità, debolezze che sembrano non trovare una cura. Ancora una volta, la Juventus si è appesa alle corse e ai gol di Chiesa, per recuperare una situazione di svantaggio e portare a casa 1 punto che lascia l’amaro in bocca e che, al di là dell’aritmetica, vale come una sconfitta.



È mancato terribilmente Federico Chiesa, a questa Juventus. È lui il vero fuoriclasse di questa squadra. Ma questa non è una buona notizia, perché una squadra che dipende così tanto da un’individualità è una squadra debole. Debole come lo è questa Juventus.