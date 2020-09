Gonzalo Higuain è un nuovo calciatore del Miami FC. Oggi per lui il primo allenamento con la nuova squadra. L'addio alla Juve però non è stato indolore ed è infatti costato alle casse bianconere oltre 18 milioni di euro, finiti nel bilancio della passata stagione. Come comunicato dal club bianconero: ​"A seguito della risoluzione consensuale del contratto per le prestazioni sportive con il calciatore Gerardo Gonzalo Higuain e della svalutazione del valore residuo del calciatore, che genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020 pari a € 18,3 milioni, il Consiglio di Amministrazione ha modificato e approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che evidenzia una perdita di € 89,7 milioni (rispetto alla perdita precedentemente comunicata pari a € 71,4 milioni), che sarà coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni".