Una buona prestazione, di sostanza e personalità, quella disputata ieri sera da Koni, all'esordio da titolare in Champions League con la maglia della. Il difensore belga classe 2002 si è confermato un prospetto assolutamente interessante per il futuro: approdato in bianconero nell'estate del 2018 per essere "affidato" all'Under 23, ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Come riporta Calcio e Finanza, alla Vecchia Signora il suo cartellino è costato solo, un valore che - secondo dati Transfermarkt - è già balzato a 400.000 euro.