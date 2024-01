Andrearimane squalificato e inibito da qualsiasi posizione all'interno della FIGC. L'ex-presidente dellaaveva presentato ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per annullare la sua inibizione di 10 mesi e la multa di 40.000 euro nel contesto delle cosiddette Manovre Stipendi, che insieme al caso plusvalenze avevano portato alla penalizzazione di -10 punti per la Juventus nella scorsa stagione. La sua squalifica, originariamente di 16 mesi, era stata successivamente ridotta a 10 mesi dalla Corte federale d'appello. Mentre altri dirigenti avevano optato per il patteggiamento, Agnelli aveva scelto di presentare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI per ottenere la revoca della squalifica. Tuttavia, i giudici del Collegio hanno respinto il ricorso, dichiarandolo "in parte inammissibile e in parte infondato".